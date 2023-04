La Sir Perugia detta legge Arriva la terza vittoria di fila

SIR

3

VALSA GROUP MODENA

0

(25-22, 25-21, 34-32) : Leòn 11, Rychlicki 16, Semeniuk 10, Resende Gualberto 9, Russo 6, Giannelli 6, Colaci (L1), Ropret, Plotnytskyi. N.E. - Herrera, Cardenas, Solé, Mengozzi, Piccinelli (L2). All. Andrea Anastasi.

MODENA: Sala 13, Rinaldi 12, Rousseaux 10, Sanguinetti 8, Stankovic 4, Mossa de Rezende 1, Rossini (L1), Ngapeth, Pope, Marechal, Salsi. N.E– Lagumdzija, Bossi, Gollini (L2). All. Giani.

Arbitri: Alessandro Rossi (IM) e Serena Salvati (RM). SIR (b.s. 16, v. 5, muri 12, errori 11). VALSA (b.s. 17, v. 5, muri 1, errori 9).

di Alberto Aglietti

Un bel 25 aprile nei play-off per il quinto posto con la Sir Safety Susa Perugia che vince la sua terza gara consecutiva. Tre invece le sconfitte della Valsa Group Modena. Presenti sugli spalti quasi tremila spettatori, per sostenere i perugini. In avvio si palesano parecchi problemi alla ricezione dei padroni di casa che accusano (3-5). Semeniuk inizia la rimonta che si concretizza nell’aggancio (8-8). Gli attacchi di Rychlicki mettono quattro lunghezze tra le squadre ma Sala riporta in scia i suoi (18-17). A chiudere è un muro di Russo per l’uno a zero. Nella seconda frazione l’equilibrio è ancor più forte, con Rychlicki e Sala che si scambiano palloni infuocati e con continui sorpassi dell’una e dell’altra (19-18). Sul finale le sbavature ospiti producono il raddoppio su affondo di Rychlicki. Nel terzo periodo regia emiliana affidata a Salsi, i valori restano bilanciati sino al 13-13. A sgassare ci pensa Semeniuk stavolta ma si arriva sul traguardo spalla a spalla (24-24). Ai vantaggi è Russo a risolvere.