La nota lieta. Alessandro Seghetti . Voto 7

La vera nota lieta del girone di andata è Alessandro Seghetti. Il giovane attaccante biancorosso, arrivato in prima squadra dopo aver fatto la trafila del settore giovanile del Perugia nmostrando grandi qualità, si è ripetuto tra i grandi. Partito a inizio stagione come giocatore utile pe spaccare la partita in corsa, si è poi rivelato uno dei pochi giocatori biancorossi che vede la porta e la vede anche bene. Ha realizzato cinque gol e un assist in 871 minuti giocati.

L’unica macchia di un girone di andata da rivelazione è il cartellino rosso rimediato nella sfida contro l’Arezzo che gli è costato il match con il Cesena e la prima sfida del girone di andata. Le società di categoria superiore lo hanno già infilato nel taccuino dei calciatori da tenere d’occhio.