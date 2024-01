La nota degli Ultras. "Rispetto reciproco coi tifosi della Spal»

I gruppi della curva Nord, Ingrifati, Armata Rossa e Nucleo XX Giugno, hanno un messaggio per i tifosi biancorossi in vista della gara con la Spal in programma domani al Curi. "Ci troviamo a scrivere questo comunicato in seguito ad alcuni fatti accaduti in occasione delle ultime due partite tra Spal-Perugia – si legge nella nota dei gruppi della Nord –. Partite in cui, il comportamento di alcuni tifosi perugini, non è stato in linea con quello che i gruppi organizzati hanno sempre tenuto nei confronti della tifoseria estense. Tra le tifoserie di Perugia e Spal non c’è un gemellaggio, ma esiste un importante rapporto di rispetto reciproco. Pertanto, invitiamo tutta la tifoseria perugina a non prendere spontanee iniziative e ad adoperarsi per incitare il Grifo e sostenerlo, soprattutto in uno dei momenti più delicati del campionato!".