La Nestor blinda il ds Ceccarelli

Neanche il tempo di esultare per la salvezza conquistata, battendo il Castiglione del Lago nella finale playout, che la Nestor già inizia a lavorare per la stagione 2023-2024. É ufficiale così la conferma del ds Lorenzo Ceccarelli. Nei prossimi giorni così il ds inizierà incontrando Marco Di Loreto, che ha condotto la Nestor alla salvezza. Sciolto il nodo allenatore, si passerà alle riconferme sul fronte giocatori. In Promozione conferma in panchina per Luca Grilli sarà al timone del Castel del Piano dopo essere subentrato a Giulio Biocca. Moreno Giacchetti invece non guiderà la Nuova Alba nella prossima stagione dopo una rimonta straordinaria che ha portato il club alla salvezza nel girone A di Promozione. La società del presidente Matteo Granocchia è alla ricerca del sostituto e il nome in cima alla lista è quello dell’ex Montone Leonardo Tempesta. "L’A.S.D. Vis Nuova Alba – si legge nella nota diffusa dal club - comunica l’interruzione del rapporto con Giacchetti. Tutta la società desidera ringraziare il tecnico per la competenza, la serietà e l’impegno profuso, qualità che hanno permesso di raggiungere una storica salvezza".