La giornata. Oggi cinque partite sotto i riflettori

Si apre stasera il turno con cinque incontri in agenda alle 20,45, in vista del turno infrasettimanale. Oltre alla sfida del Perugia con il Sestri Levante, in programma a Vercelli, alla stessa ora toccherà al Gubbio che affronta in casa il Pescara di Zeman. In campo anche la capolista Cesena che affronta il derby sul campo del Rimini e anche il derby toscano Pontedera-Arezzo. Gioca anche la Spal, fresca di cambio in panchina con il ritorno di Di Carlo: la squadra di Ferrara sfida la Recanatese che vive un momento di difficoltà.

Quattro incontri sono invece in programma domani: fari puntati sul match Torres-Juventus Next Gen delle 16,15, allo stesso orario si sfidano Pineto-Lucchese, mentre alle 20,45 si giocano Entella-Carrarese e Fermana-Vis Pesaro. Una sola partita, invece, è in agenda domenica: alle 14 in campo Ancona-Olbia.