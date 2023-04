La Emi Gubbio cavalca ancora l’onda positiva

Dopo l’ottima regular season, chiusa al primo posto nel girone, l’Emi Basket Gubbio prosegue la propria striscia positiva anche nei playoff. Il primo turno contro i Sioux Spello, infatti, è stato archiviato in due soli match: vittoria in gara 1 - giocata domenica 16 alla Polivalente- per 78-72, e serie chiusa lo scorso mercoledì fuori casa con un perentorio 67-79. Sugli scudi, come ormai hanno abituato nel corso del campionato, Nick Wurm e Pedro Fortunato, autori nella doppia sfida di 46 e 36 punti ciascuno; da sottolineare anche l’impiego di giovanissimi ragazzi eugubini, come Riccardo Cecchini, Maurizio Bossi e Martino Paffi, rispettivamente classe 2003, 2004 e 2004, già pienamente integrati nel roster della prima squadra. Con il pass già staccato, si tornerà in campo per gara 1 delle semifinali domenica 30 aprile, con avversario ancora da definire: sarà la vincente della serie tra Union Basket Terni e Casa del Lampadario Ellera. Nell’altra parte del tabellone, Nestor Marsciano-Virtus Bastia sono fermi sull’1-1, così come Cannara Basket e Pontevecchio Basket.