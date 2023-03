La 3M Pallavolo Perugia riparte da Montale In terra emiliana le biancorosse cercano il riscatto

PERUGIA

La 3M Pallavolo Perugia torna subito in campo a distanza di una settimana dal brutto esordio casalingo nella Pool retrocessione contro Offanengo. Prestazione da cancellare e da mettere subito in archivio quella vista contro le lombarde: domani 19 marzo la truppa biancorossa sarà impegnata sul taraflex della Emilbronzo 2000 Montale. La squadra di Castelnuovo Rangone (provincia di Modena) si è portata dietro un bottino di 21 punti dalla regular season. All’esordio in Pool retrocessione è incappata anch’essa in un k.o. per 3-2 nella tana dell’Assitec Volleyball Sant’Elia. Le biancorosse devono solo pensare alla vittoria da tre punti per poter pensare di accendere un lumicino sulle speranze di permanenza in A2. Out Gaia Traballi, ancora alle prese con il solito infortunio muscolare che l’ha limitata durante tutta questa stagione. Per il resto sarà formazione tipo con Salinas (foto) e Patasce in banda, la diagonale Manig-Giudici e due tra Agbortabi, Pero e Negri sotto rete. Il libero è Rota. Appuntamento alle ore 17.00 presso la Palestra Comunale Vezio di Castelnuovo Rangone. Arbitra il match la coppia formata da Eleonora Candeloro e Martin Polenta. Al referto elettronico c’è Miriam Maiellano. La sfida sarà visibile in chiaro sul canale YouTube “Volleyball World Italia” e, per gli abbonati, anche sulla piattaforma “Volleyball World TV”.