In viaggio. Coordinamento a Carrara. Biglietti già in vendita

Sono già in vendita i tagliandi per la gara di giovedì sera a Carrara, fischio di inizio alle 20,45. I tifosi biancorossi potranno acquistare in prevendita i biglietti con le seguenti modalità: on line sul sito http://www.etes.it oppure in tutti i punti vendita abilitati del circuito Etes Come on Web. Il prezzo del biglietto è di 10 euro più diritto di prevendita. La vendita dei biglietti per il settore ospiti proseguirà fino alle 19 di mercoledì, vigilia del match. Il Centro di Coordinamento fa sapare che andrà a Carrara, organizza la trasferta con partenza fissata alle 15.30 dal parcheggio dietro il Centro commerciale Borgonovo, in viale Centova. Il prezzo del viaggio è di 30 euro. Chi fosse interessato a partecipare alla trasferta con il Coordinamento si può informare e può prenotare contattando i seguenti numeri: Mirco (338.7532481), Stefano (347.6309097) e Mauro (338.8389472).