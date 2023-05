Il Trestina espugna il comunale di Arezzo e blinda un posto certo nei playout

AREZZO

0

SPORTING TRESTINA

2

AREZZO (4-2-3-1): Viti, Pericolini, Pretato, Polvani, Zona, Damiani (31’ st Bianchi), Arduini (11’ st Pattarello), Foglia (15’ st Castiglia), Convitto (36’ st Cantisani), Persichini, Bramante (29’ st Gucci) A disp: Trombini, Bianchi, Settembrini, Gaddini. Allenatore: Indiani

SPORTING TRESTINA (3-5-2): Montanari, Della Spoletina, Lorenzini (36’ st Bologna), Ceccuzzi (36’ st Sensi), Cenerini, Grea, Di Cato (11’ st Convito), Gramaccia, Ferri Marini (43’ st Bazzoffia), Belli (23’ st Di Nolfo), Brevi A disp: Casillo, Barbarossa, Laurenzi, Montanari. All. Farsi

Arbitro: Scarpati di Formia (Romagnoli – Negro).

Reti: pt 33’ Di Cato, st ’33 Gramaccia

NOTE: ammoniti Foglia, Pretato, Brevi. Angoli: 7-0 Recupero: 2’ + 5’ Spettatori 1.788

AREZZO - Il Trestina sbanca il comunale di Arezzo e allunga la serie positiva conquistando una vittoria fondamentale che mette gli umbri al sicuro dalla retrocessione diretta e blinda un posto certo nei playout a 90 minuti dal termine del campionato. Prima del fischio d’inizio i bianconeri accolgono con la passerella d’onore l’ingresso con campo dell’Arezzo, vincitore del campionato con tre gare d’anticipo. La capolista sfiora il vantaggio con Arduini al quale si oppone con una gran parata Montanari. Il Trestina quando meno te lo aspetti passa: Di Cato ruba palla a Zona e fredda Viti con un destro rasoterra (33’). L’avvio di ripresa è frizzante. Al 3’ Ferri Marini va vicino al raddoppio, ma si fa chiudere lo specchio in uscita da Viti. Poco dopo l’estremo amaranto rischia il patatrac quando non trattiene il pallone che sbatte sulla traversa. La squadra di Farsi non la chiude e allora è Montanari, all’8’, a metterci una pezza sulla stilettata di Bramante deviando la traiettoria sul palo. Ancora il numero 1 bianconero sugli scudi quando alza in corner un destro velenoso di Convitto. Il secondo tempo è vivace: Ceccuzzi ci prova da fuori, Viti respinge a mano aperta. Ma è ancora Ferri Marini a sprecare la chance per il 2-0 quando dopo aver saltato mezza difesa dell’Arezzo calcia debolmente. A mettere in ghiaccio il risultato, però, ci pensa capitan Gramaccia: perfetto inserimento e rimpallo fortunato con Viti per il 2-0.