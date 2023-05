Il motociclismo omaggia Bistocchi Torna il "Bisto Day" all’Autodromo

MAGIONE - Oggi all’Autodromo dell’Umbria torna, per la sua quindicesima edizione il "Bisto Day" giornata a due ruote a fini di beneficienza . In "cabina di regia" ancora l’immancabile gruppo di amici che ha concepito il progetto, sotto la sigla del Racing Team "Affiaskati", e che lo porta avanti, ricordando l’amico motociclista Fabrizio Bistocchi, detto appunto "Bisto". Fabrizio, perugino di Olmo, grande appassionato, motociclista esperto e consapevole. Ha perso la vita a 34 anni vittima di un incidente banale, nel traffico cittadino, dovuto alla disattenzione di un automobilista. In questi anni i fondi raccolti durante la giornata in pista sono stati destinati all’acquisto di beni sociali (dai guardrail per motociclisti ad attrezzature per disabili), al supporto delle associazioni di volontariato o di reparti medici e di cura. Il ricavato dell’edizione 2023 andrà ad Agadi, Associazione Genitori e Amici dei Disabili, di Pila , e all’associazione "Amici di Ciaps", creata per ricordare un altro motociclista scomparso che aveva anche collaborato al Bisto Day. Oggi ci saranno le scuole di guida sicura, sarà aperta la pista di motocross e, nella pausa pranzo, sarà proposto l’ormai classico pranzo. I turni di prove libere in pista vedranno gli iscritti divisi in base alle capacità di guida, a tutto vantaggio della sicurezza e del divertimento. Lo spettacolare giro in "parata" di tutti i motociclisti presenti concluderà la manifestazione. Ci saranno due team che rappresentano punte di diamante dello sport motociclistico perugino, il Ticio Racing, del gentleman driver magionese Guido Ticini, che da sempre collabora al Bisto Day, e del Team Trasimeno che partecipa con tre pilotesse al Campionato Europeo femminile.