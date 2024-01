Il malinconico. Simone Santoro. Voto 5,5

Simone Santoro rappresenta una delle delusioni del girone di andata. Perché ha chiuso la prima parte di campionato lasciandosi travolgere dall’apatia generale della squadra quando da un giocatore come lui, in serie C, ci si attende un po’ più dell’ordinaria amministrazione, a volte fatta anche malino. Dopo un’estate a cercare una soluzione per non perdere la serie B che gli ha regalato il Perugia che lo ha acquistato dal Teramo, il calciatore ha preso atto che prima di gennaio avrebbe dovuto combinare qualcosa di buono in serie C per far almeno passare al meglio i mesi che lo dividevano dal mercato di gennaio. Per lui Baldini ha pure cambiato modulo: dopo un esordio con il gol al Sestri Levante e un altro all’Entella il 30 ottobre, il giocatore si è fatto travolgere dalla malinconia. Ora dovrebbe trovare una nuova casa.