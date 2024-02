Il doppio ex. Bucchi: "I sardi non sono in crisi. Il Grifo è squadra ed è fortunato»

Il doppio ex, Christian Bucchi, presenta a centotrentuno.com la sfida di domani a Sassari contro la Torres. Bucchi in biancorosso ha giocato e poi anche allenato, in Sardegna, durante la stagione 2014/2015.

"Mi aspetto una gara molto equilibrata tra due squadre forti. La Torres al di là di qualche battuta d’arresto dell’ultimo periodo, che reputo lecita e fisiologica, sta facendo qualcosa di straordinario. È la più bella rivelazione di questo campionato, sia per come sta in campo, sia per come gioca, ma anche per i risultati che ha ottenuto. Il Perugia, invece, aveva delle ambizioni diverse. Però la C è un campionato difficile, in più la partenza non è stata sprint e quando nel tuo girone ci sono squadre come Cesena e Torres, che non hanno sbagliato un colpo, la stagione diventa sotto traccia rispetto alla loro. Sono due squadre forti, quadrate e toste, che si daranno battaglia per rimanere il più vicino possibile ai propri obiettivi". E sul Grifo Bucchi aggiunge. "Il Perugia è una squadra con ottime individualità, come Ricci, Seghetti, Lisi e tanti altri. In questo momento gli umbri hanno trovato il pizzico di fortuna che gli serviva. Come accaduto a Pescara, contro la Fermana vinta al fotofinish e anche contro la Lucchese, con i toscani che hanno colpito quattro legni e nonostante tutto il Perugia è riuscito a vincere la gara. Avevano bisogno di episodi simili per poter trovare fiducia in loro stessi. Il maggiore pericolo, però, non arriva dai singoli ma dal loro essere squadra e dal fatto di avere dalla propria parte anche quel pizzico di fortuna".