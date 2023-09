Iannoni-Torrasi è ballottaggio La prima di Ricci

Seduta di rifinitura a Pian di Massiano per il Grifo di Baldini in vista del match di questa sera al Curi contro il Pescara. L’allenatore ha provato la squadra che sfiderà gli abruzzesi. Restano aperti un paio di ballottaggi, a centrocampo e in attacco. Molto probabile l’impiego dal primo minuto di Ricci, mentre Vazquez potrebbe partire dalla panchina. In difesa, spazio a Mezzoni e Cancellieri sulle fasce con Angella e Vulikic centrali. In mezzo al campo è ballottaggio tra Iannoni e Torrasi con Bartolomei e Acella, mentre in attacco Ricci è in vantaggio su Seghetti, così come Matos su Vazquez. Lisi completa il tridente.