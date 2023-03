Gubbio, ripetere l’andata con l’Olbia

Il Gubbio calcio continua a lavorare in vista dello scontro casalingo contro l’Olbia. Ambizioni differenti per due squadre che hanno entrambe bisogno di punti, i rossoblù per tornare a ridosso del quarto posto e i sardi per proseguire nel buon periodo di forma e evitare le fangose posizioni dei playout. All’andata finì 1-3 in favore della truppa di Braglia, che sfoderò, per l’occasione, una delle migliori prestazioni viste quest’anno. L’Olbia, però, non è la squadra dell’andata. Ha trovato una buona quadratura e nelle ultime quattro giornate non ha mai perso, pareggiando con Ancona ed Entella e vincendo contro il Fiorenzuola e il derby con la Torres. Otto punti che hanno dato un’iniezione di fiducia ai galluresi, che ora affrontano il campionato senza paura e con diverse aspettative. Se la squadra ha trovato la sua dimensione lo deve anche all’ottimo periodo di forma del suo talento più puro: Daniele Ragatzu. Il 31enne cagliaritano, nelle ultime 4 gare, ha fornito un assist e segnato ben cinque gol, di cui uno in rovesciata. Un giocatore di qualità che ha trovato spazio anche a Gubbio, all’inizio della sua carriera tra i pro. Era appena ventenne quando vestì la casacca eugubina nel 201112.