Gubbio, ottobre fitto di impegni. Si comincia lunedì col Pescara

Proseguire sulla via tracciata, sulla scia della fiducia guadagnata e con il lavoro costante. Questo il diktat che segue il Gubbio di mister Braglia, tornato ieri a sudare in allenamento dopo due giorni di riposo. Obiettivo? Preparare la sesta di campionato, l’insidiosa ma al contempo stimolante trasferta di Pescara di lunedì sera. La prima di un ottobre caratterizzato da un calendario fitto, in cui saranno sette le partite da affrontare: giovedì 5 si gioca a Rimini (20:45) il primo turno di Coppa Italia di Serie C, poi lunedì 9 arriva la Carrarese al “Barbetti” (20:45). Domenica 15 trasferta sul campo dell’Entella (14:00), poi una settimana dopo si gioca in casa con l’Olbia (16:15). Il secondo turno infrasettimanale si giocherà quindi ancora in casa contro la Juventus U23 (18:30), e il mese si chiuderà lunedì 30 ottobre alle 20:45 in trasferta ad Arezzo. Per questo tour de force, che coinvolgerà comunque tutte le squadre – alcune di più dati i recuperi da giocare –, sarà importante avere la rosa al

completo. Sono dunque da monitorare le condizioni di Udoh, che la scorsa settimana si è allenato a parte e non era tra i convocati contro la Vis Pesaro. In un girone pieno di squadre blasonate con giocatori di altissimo livello, quella contro gli abruzzesi sarà la prima sfida a una delle “big” di questo campionato. Il Pescara è sicuramente una di quelle formazioni che punta a salire in Serie B e lo fa affidandosi a giocatori di qualità come Cuppone, attaccante arrivato dal Cittadella in estate che ha già realizzato 3 gol, ma attenzione anche a Merola, esterno d’attacco con un gol e un assist a referto, o Accornero, ala offensiva il cui score personale ha già raggiunto i due gol e un assist. Attenzione anche al terzino sinistro Milani che in campionato è già a quota 3 assist.