Gubbio, la carica di Braglia "Voglio ragazzi motivati"

Un’altra sfida, un’altra occasione per rilanciarsi. Il Gubbio vuole uscire dal periodo più buio della gestione Braglia ed ha la possibilità di farlo di fronte al proprio pubblico. Oggi, alle 14:30, al Barbetti i rossoblù (43 punti) ospiteranno il Fiorenzuola (36) in quello che è un vero e proprio scontro playoff. Il tecnico toscano si è posto delle domande nel corso di questo periodo negativo ed ora cerca di sciogliere i suoi dubbi: "Dobbiamo darci delle risposte velocemente soprattutto dal punto di vista caratteriale e motivazionale, abbiamo parlato in settimana e vediamo domani che giudizio darà il campo, che è quello che conta alla fine".

Sarebbe un peccato, infatti, gettare alle ortiche una prima parte di campionato più che positiva, considerato che i playoff rimangono un obiettivo da sudare fino in fondo e da giocare in caso di raggiungimento: "Dobbiamo onorare questo campionato: ci manca la cattiveria, la voglia di restare in partita fino in fondo e lottare, di onorare la maglia. È quello che abbiamo avuto ad inizio campionato e che ora non abbiamo più, la compattezza e la solidità che c’erano per dare soddisfazioni all’ambiente. Non è possibile che per vedere una reazione ogni volta io devo cambiare 3 o 4 giocatori, vorrei vederla dall’inizio". Di fronte, però, c’è una squadra che venderà cara la pelle e che gioca bene: "Il Fiorenzuola è una delle poche squadre che gioca veramente a calcio. Giocano molto bene e noi dobbiamo impedirglielo, hanno inserito giovani bravi e hanno un bel gruppo. Noi dobbiamo rientrare in carreggiata: finire così sarebbe la cosa più brutta, non possiamo concludere così questo campionato, sarebbe un peccato". Braglia, che in panchina sarà sostituito da De Simone perché squalificato, non prevede particolari cambiamenti nell’undici titolare, al netto delle assenze di Di Gennaro e Signorini per infortunio e Morelli per squalifica. In dubbio anche Portanova per guai fisici accusati n settimana. Questa una probabile formazione:

(3-5-2): Greco; Dutu, Redolfi, Bonini; Corsinelli, Toscano, Rosaia, Bulevardi, Nicolao; Arena, Vazquez.

Arbitro: Gandino di Alessandria (Lisi-Bianchi). IV Alice Gagliardi San Benedetto del Tronto.