Gubbio-Entella 0-0, vince la stanchezza

Gubbio (Perugia), 19 febbraio 2024 – Contro l’Entella non si è visto il miglior Gubbio stagionale, ma la terza gara in poco più di una settimana porta con sé gli strascichi di una rosa, com’è normale che sia, non abituata a questo numero di gare ravvicinate e che ha commesso tanti, troppi errori da un punto di vista tecnico. Il punto alla fine serve più agli ospiti che ai rossoblù, ma muovere la classifica non è mai un male: ora il Gubbio è a quota 44 punti, mantiene il quinto posto a -2 dal Perugia quarto e a -5 dalla Carrarese terza. Si torna subito in campo, per preparare la trasferta di Olbia di domenica 25.

Le squadre pagano forse la stanchezza dell’impegno infrasettimanale e le occasioni latitano: i colpi di testa di Udoh su assist di Mercadante al 14° e di Rosaia su servizio di Desogus dieci minuti dopo finiscono rispettivamente sull’esterno della rete e tra le braccia di De Lucia. Al 27° Mercadante è poi costretto al cambio per un problema muscolare – al suo posto Morelli – e l’Entella prova a venir fuori.

Al 31° Faggi incorna su punizione di Zappella ma non trova lo specchio, pochi minuti dopo il destro dal limite di Lipani è bloccato facilmente da Greco. Nel finale di tempo altro colpo di testa di Udoh che manda però alto. Braglia passa al 4-3-1-2 dopo i cambi dell’intervallo, ma la prima chance è per gli ospiti: al 65° Giovannini scappa sulla destra, cross potente al centro sul quale Vianni non arriva. Il Gubbio affida la reazione a Udoh: al 68° la girata da pochi metri finisce fuori, al 78° il mancino dall’interno dell’area termina alto. Si fa vedere anche l’Entella nel finale, ma il tentativo di Tomaselli è respinto da un compagno e quello di Siatounis trova attento Greco.

GUBBIO (4-3-1-2): Greco; Corsinelli, Pirrello, Tozzuolo, Mercadante (pt 27’

Morelli); Casolari (st 28’ Brambilla), Rosaia (st 15’ Mercati); Desogus (st 1’

Bumbu), Chierico (st 1’ Spina), Di Massimo; Udoh. All. De Simone A disp. Vettorel,

Calabrese, Dimarco, Guerrini, Mancini.

V. ENTELLA (3-5-2): De Lucia; Manzi, Bonini, Portanova (st 1’ Parodi); Garattoni

(st 23’ Di Mario), Corbari, Lipani, Faggi (st 30’ Siatounis), Zappella; Vianni (st 23’

Tomaselli), Giovannini. All. Gallo A disp. Paroni, Siaulys, Cecchini, Granata, Valori,

Djabi, Ghio.

ARBITRO: Zago di Conegliano (Morotti-Fedele)

NOTE: corner 2-6; ammoniti: Casolari, Portanova, Chierico, Mercati, Manzi.