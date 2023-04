Grifo, al Curi passa il treno per la salvezza

di Francesca Mencacci

Nella salita che porta alla salvezza c’è un bivio: la partita di oggi contro il Cosenza. Il Perugia, con una vittoria che manca da troppo tempo, ha la possibilità di tornare a camminare con meno affanno, a testa alta e ritrovare fiducia. Vietato, quindi, sbagliare bivio, inciampare, arraccancare, avere paura, dare campo e coraggio a un avversario che rischia di creare il vuoto nella zona play out. Il Grifo ha dimostrato, con la bella rimonta prima della settimana di crisi, di avere le carte in regola, la possibilità, di battere il Cosenza che verrà pure da una bella rimonta ma che comunque ha le sue fragilità. Il Perugia è reduce da una settimana di ritiro a Cascia che ha permesso a Fabrizio Castori di testare giorno per giorno, la condizione della sua squadra e di compiere le scelte giuste per comandare la partita. Il Cosenza arriva al Curi forte di tre punti di vantaggio e quindi potrebbe anche presentarsi più accorto che spregiudicato. Il Perugia, invece, non ha scelta: dovrà soffocare l’avversario e cercare la via del gol. Chi in campo per cercare di ritrovare punti, sorriso e serenità?

In porta Castori conferma Furlan, davanti Rosi ha più chance di Sgarbi nel centro-destra, mentre Angella sembra essere in vantaggio rispetto a Curado. A completare il pacchetto arretrato ci sarà sicuramente Struna. In mediana, invece, Santoro, vista la posta in palio, potrebbe stringere i denti e dare la sua disponibilità. In alternativa Capezzi è in vantaggio su Bartolomei. L’altra maglia finirà con molta probabilità a Iannoni. Sulle fasce, Lisi ha recuperato e sarà al suo posto sulla corsia mancina, con Casasola padrone della fascia destra. Sulla trequarti non si dovrebbe andare oltre il ballottaggio Kouan-Luperini, difficile che Castori faccia esperimenti per questo appuntamento e l’ex Palermo parte favorito per una maglia dal primo minuto. Caccia al gol. Chi in attacco? Matos dovrebbe aver raggiunto una buona condizione e potrebbe avere la sua chance dal primo minuto. Di Serio sembra essere in vantaggio su Di Carmine per l’ultima maglia a disposizione. Ipotesi. Ma la settimana di ritiro, lontano da tutti, potrebbe anche aver cambiato le gerarchie. A prescindere da chi ci sarà, il messaggio è chiaro: vincere.