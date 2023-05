Giro d’Italia, che festa in Umbria: partenza da Terni e tante città attraversate. Folla sul percorso

Terni, 13 maggio 2023 – La festa rosa di Terni è la festa di una regione intera, che attendeva il Giro d’Italia con grande interesse. La corsa rosa è tornata in Umbria con l’ottava tappa, da Terni a Fossombrone per 207 chilometri.

Partenza proprio dal capoluogo umbro e poi un lungo abbraccio di tante città umbre, con tanta gente sul percorso. Spoleto, Foligno (dove era stato posto il traguardo volante per la speciale classifica a punti, quindi Sigillo (altro traguardo volante).

Poi l’ingresso nelle Marche. Mattinata di festa dunque a Terni, dove fin dalla sera di venerdì era stato allestito il villaggio rosa. E’ stato un sabato mattina di musica, con lo spettacolo per intrattenere il pubblico alla partenza, il villaggio degli sponsor. E un momento molto amato dagli appassionati di ciclismo è il rito della firma dei corridori al mattino prima della partenza, con la sfilata dei campioni.

Non è partito Filippo Ganna: lo specialista della pista e nome di punta della Ineos Grenadiers ha contratto il covid e non era al via. Il suo Giro d’Italia si ferma qui.

Tra le varie iniziative della mattina di sabato 13 maggio a Terni, c’è stato il premio agli Eroi della Sicurezza, iniziativa giunta alla sua dodicesima edizione, nata dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia, per valorizzare l'operato degli agenti e degli addetti autostradali che ogni giorno presidiano la viabilità sulle arterie ad alto scorrimento lungo il Paese.

Alla partenza sono stati premiati gli Assistenti Capo Coordinatori della Polizia di Stato Giuseppe Varone e Gianluca Napoli. La Polizia Stradale ha invece assegnato un riconoscimento all'impegno manifestato nel proprio lavoro all'operatore di Esercizio Simone Cecchini, per aver gestito con freddezza, in seguito a un incidente, le operazioni di viabilità e di soccorso degli utenti.