Già 5000 sugli spalti Sono 250 i tifosi ospiti

Ci sarà una buona cornice di pubblico questa sera al "Curi" per la partita con la Reggina che vale una fetta importante di salvezza. Ieri, con una giornata ancora a disposizione per i tifosi di casa (la prevendita ospite si è chiusa ieri alle 19), erano già cinquemila le presenze annunciate. I tagliandi erano già stati messi in vendita la settimana della gara poi rinviata per i problemi legati al "Curi" dopo le scosse di terremoto, ma la società biancorossa ha riaperto la prevendita a ridosso del match e i numeri sono interessanti.

I tagliandi possono essere acquistati online sul sito Ticket one, nelle ricevitorie autorizzate e alla biglietteria di Pian di Massiano che oggi sarà aperta dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19 (orario di chiusura tassativo). Dopo le 19 possono essere acquistati online o nelle ricevitorie.