Furlan: "Ringrazio Gori che mi è stato vicino"

Jacopo Furlan non se ne va prima di aver ringraziato Stefano Gori, il suo compagno che dopo la serataccia con la Reggina ieri si è accomodato in panchina. "Volevo fare i complimenti a Gori perchè oltre ad essere un ottimo portiere si è dimostrato anche un ottimo compagno di squadra: sapeva di non giocare e in questi giorni mi è stato vicino e mi ha aiutato moltissimo a fare una prestazione positiva".

Il portiere biancorosso ha commentato la sconfitta rimediata dal Perugia contro il Modena: "Non ho visto una squadra morta, ma viva. Come successo con la Reggina, appena andati in svantaggio, loro si sono chiusi dietro e siamo andati in difficoltà nel trovare la conclusione. Ma la squadra ha lottato e corso e non sono preoccupato. Le tre gare ci hanno sicuramente tolto brillantezza ma la squadra mi è sembrata in salute".