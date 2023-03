Foligno, tante assenze oggi con l’Angelana

FOLIGNO – Un Foligno incerottato si presenterà oggi al delicatissimo confronto sul terreno dell’Angelana, zeppo di defezioni. Oltre a Massa, obbligato a scontare il secondo turno di squalifica, Cotroneo causa degli infortuni di Bacchi, Currieri, Seghetta e Piermarini sarà obbligato a rivoluzionare la formazione in ogni settore del campo. Defezioni che, mai come in questa occasione, peseranno come un macigno, perchè l’appuntamento già severo per il livello tecnico dei giallorossi, adesso potrebbe apparire terribilmente impossibile con l’Angelana che appare favoritissima per ritrovare, dopo la sconfitta beffa subita al cospetto del Sansepolcro capolista, il ritorno alla vittoria. "Non c’è dubbio che in questa situazione, è inutile girarci intorno. I pronostici della vigilia – ha spiegato l’allenatore Cotroneo – sono tutti a favore dei giallorossi. Ciò non deve significare che il Foligno scenderà in campo per fare da trampolino di lancio ai padroni di casa. Anzi, sono convinto – ha aggiunto il tecnico biancazzurro – che il Foligno con la rabbia in corpo che si prta dietro causa il pareggio arrivato sul finale nel derby con il Cannara, proverà a sfogare tutta l’amarezza accumulata, nel tentativo di creare difficoltà all’Angelana per provare ad uscire da questo appuntamento con un risultato positivo. Dico questo perché in settimana, ho visto i ragazzi motivati per provare a giocarsi la partita in quella che alla vigilia si preannuncia un’altra finalissima dalla quale proveremo ad allungare la mini serie positiva. Quello che voglio dire è quello che nonostante la posizione di classifica il Foligno non vuole arrendersi convinto che con ancora sei partite da disputare e con tanti scontri diretti – ha concluso Cotroneo – la graduatoria potrebbe cambiare turno dopo turno, destinata a riservare ancora tante sorprese". Il Foligno dovrà fare i conti con il calendario che dopo il turno di oggi propone altri due confronti da brivido: l’Ellera al Blasone e il Branca in trasferta.

FOLIGNO: De Oliveira, Giannò, Bocci, Dell’Orso, Caruso, De Simoni, Abbate, Peppolini, Brunetti, Pucci, Bigarini (Razzitti).

Carlo Luccioni