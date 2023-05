Flop Di Carmine ma con attenuanti Matos ingiudicabile, Di Serio sufficiente

Tutti bocciati, o quasi, gli attaccanti del Perugia. Ma con delle attenuanti: l’assenza di schemi offensivi. Ne hanno fatto le spese tutti, a partire da Samuel Di Carmine (5), campionato partito di fatto con il rigore sbagliato al derby di andata, concluso con un gol nell’ultimo atto della stagione. Il ritorno dell’attaccante è stato accolto con grande entusiasmo ma la stagione, ripetiamo per colpe non solo sue, è stata deludente. Ingiudicabile Matos (n.g): l’attaccante ha vissuto una stagione ai margini a causa dell’infortunio della stagione precedente. Una pedina-chiave inutilizzata. La sufficienza se la merita Giuseppe Di Serio (6), giovane attaccante di prospettiva che, nonostante tutto, ha fatto vedere di avere numeri interessanti. Marco Olivieri (5,5) ha grandi qualità, purtroppo non sempre espresse. La sua stagione è stata anche condizionata da più infortuni. Ancora acerbo, invece Ekong (5), giovane della Primavera dell’Empoli, chiamato a sostituire due partenze importanti come quelle di Melchiorri (6) e Strizzolo (6), in un contesto poco spensierato.