Fere costrette a correre a tutto gas. Serve il massimo fino alla sosta

Per le Fere le distanze in classifica parlano chiaro. Serviranno molti punti prima della sosta natalizia, possibilmente vittorie contro le ipotetiche dirette avversarie. Roberto Breda studia varianti tattiche e in alcune scelte, come il collega Eugenio Corini, tecnico del Palermo prossima avversaria (domenica al "Liberati" alle 16.15). Statistiche e ricorsi storici sembrano rendere fondamentale per i rossoverdi non presentarsi in apnea al girone di ritorno (e al calciomercato di gennaio). Il calendario di questo fine 2023 dopo la gara con il Palermo prevede quella di Cosenza, lo scontro diretto in casa con la Feralpisalò, la doppia trasferta a Lecco e Parma, la gara interna con il Pisa. La salvezza diretta è a 6 lunghezze, vedi Brescia (che ha una partita in meno) e Sampdoria (che sembra aver trovato la marcia giusta e potrebbe essere soltanto di passaggio nella zona pericolosa). I playoff sono a 5 punti, vedi Lecco e Ascoli (una partita da recuperare per la prima, la seconda appare in difficoltà). E’ una Serie B come sempre strana e dunque, fermo restando l’obbligo di marciare a una media praticamente doppia rispetto a quella finora conseguita, ogni tabella nell’immediato rischia di essere smentita e non solo per la Ternana. Lo stesso Roberto Breda fin dal giorno della sua presentazione ha opportunamente sottolineato: "Dobbiamo concentrarci sulla partita che andiamo ad affrontare, ma anche sulla crescita individuale e di squadra". Dunque, decisa inversione di rotta, ma anche tanto lavoro per presentarsi nel modo giusto e con apprezzabili chance al momento-chiave della stagione. La sosta e il test con il Frosinone sono senza dubbio stati utili al tecnico che da domani, alla ripresa allenamenti (ore 14.30 al "Liberati", a porte chiuse) inizierà a plasmare tattica e undici da opporre al Palermo. Saranno ancora assenti Raimondo e Pyyhtia impegnati con le rispettive nazionali. Vanno seguiti in particolare Celli e Lucchesi che la scorsa settimana hanno lavorato a parte e sabato non sono scesi in campo.

QUI PALERMO Il tecnico Eugenio Corini ha di recente fatto ricorso al trequartista, rispetto al 4-3-3 di base. Per la gara di Terni sussiste anche l’ipotesi 4-3-2-1, ma nella scelta potrebbe essere determinante l’eventuale recupero dell’esterno d’attacco Di Francesco che ha saltato le ultime due gare per infortunio. I rosanero hanno avuto una forte flessione negli ultimi 5 turni in cui hanno conquistato appena 4 punti. Ma in trasferta restano un team molto temibile, vedi 4 vittorie tra cui quelle di Venezia e Modena.

SETTORE GIOVANILE Nel campionato Under 17 il team di Maurizio Caccavale è stato sconfitto 3-0 sul campo della Roma. Nel doppio impegno in casa della Salernitana risultati di segno opposto per Under 16 e Under 15: i rossoverdi allenati da Marco Savini hanno vinto 2-1 con i gol di Angher e Giacalone, la squadra di Marco Di Loreto ha perso 2-1 (gol di Morosi). Sconfitta interna 2-0 al "Sabotino" contro la Lazio per l’Under 14 di Daniel Schiavi.

Augusto Austeri