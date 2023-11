Doppietta di Perri e tre punti d’oro per il Foligno

Foligno

2

Cerqueto

1

FOLIGNO : 4-3-3 Ceccarelli; Santoni, Masci, Fioretti, Perri M; Donnola, Fuso ( 26’s.t. Pucci; Massa, Perri N. (49’s.t. Rossi), Di Gioia (39’s.t. Rossi). All: Bobbi.

CERQUETO : 4-4-2 Pallotta; Pasquarelli ( 32’s.t. Bensi), Fumaria (39’s.t. Spigarelli) Sisti ( 30’s.T. Regni, Pelati; Petrini (30’ p.t. Piccioni) Menchinella, Fornetti (17’s.t. Capannelli) Sulejmani; Gaggiotti, Turchi. All: Favorini.

Arbitro : Vitali di Perugia.

Marcatori: 3’ e 9’pt Perri N, 3’st Piccioni. Ammoniti: Pasquarelli, Massa, Fumaria, Fuso, Donnola, Fornetti, Menchinella; 30’st espulso Massa.

FOLIGNO - Il Foligno a digiuno da oltre un mese, contro il Cerqueto riassapora il gusto della vittoria. A regalare tre punti pesanti, l’attaccante Nicolò Perri che nei primi dieci minuti con la sua doppietta ha raggiunto quota 9 nella classifica dei cannonieri. Il rapido uno-due iniziale lasciava ipotizzare che la partita per gli uomini di Bobbi fosse tutta in discesa. Nel secondo tempo, con il Foligno in dieci per l’espulsione di Massa, ad assumere le redini del gioco era il Cerqueto che dopo aver riaperto la partita con Piccioni, complice la deviazione di un difensore biancazzurro, per lunghi tratti ha costretto il Foligno in affannoo. I tifosi folignati hanno rivisto all’opera i due ex : Menchinella e l’onnipresente 46enne Fornetti.

Carlo Luccioni