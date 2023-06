Domenica di spareggi L’Ellera ospita il Prato

Ultima domenica di spareggi in Eccellenza e Promozione alle 16,30 su tutti i campi. In Eccellenza al Fioroni per la semifinale di ritorno dei playoff nazionali. L’Ellera ospita lo Zenith Prato dopo il successo per 1-0 dell’andata firmato da Colombi. Una gara da prendere con le molle, tenendo conto del fatto che i gol in trasferta valgono doppio. Nell’eventuale finale, che vale la serie D, l’Ellera troverebbe la vincente di Boreale-Budoni, con l’andata terminata sul 2-1 in favore dei sardi. Al Bernicchi di Città di Castello si gioca la finalissima che vale l’Eccellenza tra Spoleto e Tavernelle. Gara unica con eventuali supplementari e rigori. La perdente sarà la seconda ripescata nel caso in cui si liberino posti in Eccellenza. Altro spareggio, al Checcarini di Marsciano, fra Calzolaro e Amerina.