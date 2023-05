Del pacchetto arretrato si salva Dell’Orco Filippo Sgarbi manca il salto di qualità

Stessa difesa, venti gol in più sul groppone. Qualcosa anche qui è andato storto. A meritare la sufficienza è Cristian Dell’Orco (6+). Se non altro perché i numeri dicono che dal suo infortunio, a Pisa, il Perugia ha avuto un crollo impressionante. Da Filippo Sgarbi (5) ci si aspettava sicuramente di più. La stagione con Alvini aveva consegnato al Grifo un giocatore cresciuto e di grande affidabilità. L’avvio stentato ha coinvolto anche il centrale. Una sufficienza stiracchiata la conquista Struna (6-): con le buone e con le cattive, l’ultimo arrivato ha commesso poche sbavature. Per Marcos Curado (5,5) una stagione tra luce e ombre. Ha avuto costanza, ma nei momenti cruciali si è fatto travolgere. Non ha avuto costanza Gabriele Angella (5,5) e per questo il voto è viziato dal poco impiego che ne ha condizionato il rendimento. Il capitano ha vissuto un avvio tremendo, e una fase fuori dal gruppo, componenti che non lo hanno aiutato. Niente sufficienza per Rosi (5,5): una stagione, anche per lui, condizionata da tanti fattori, chiusa in salita. Vulikic (5,5), invece, non è riuscito a calarsi nel contesto.