Cosenza Ternana 0-0, Fere al piccolo trotto

Un momento di Cosenza-Ternana

Terni, 4 febbraio 2022 - Un legno e un punto per parte: Cosenza-Ternana finisce a reti bianche. Il Cosenza resta ultimo in classifica ma comunque in scia positiva dopo il successo sul Parma; la Ternana rimane agganciata ai play off. Ma non mancano malumori nell'ambiente rossoverde, perché quella di Cosenza dà la sensazione di essere stata un'occasione sprecata.

La Ternana non sfigura ma di certo non brilla nemmeno. Pesa l'assenza di Palumbo, fermato da una colica intestinale. Lo sostituisce Coulibaly. Le Fere ci provano ma con poca convinzione tranne nel finale quando l'ingresso, che appare tardivo, di Falletti scuote la squadra. E' il momento migliore delle Fere, anche sfortunate all'85° con il palo interno colpito di testa da Favilli. A inizio ripresa era stato Vaisanen per il Cosenza a centrare il palo dall'interno dell'area. Per il resto partita combattuta e occasioni, seppur mai nitide, da una parte e dall'altra.

COSENZA (3-4-1-2) Micai, Rispoli, Rigione, Vaisanen, D'Orazio (17st La Vardera), Brescianini, Calò (27st Agostinelli), Voca, Marras, Nasti (27st Zarate), Finotto (17st Delic). All: Viali

TERNANA (3-5-2) Iannarilli, Diakité, Sorensen, Mantovani, Ghiringhelli (28st Defendi), Di Tacchio, Agazzi, Corrado (28st Martella), Coulibaly (28st Cassata), Partipilo (38st Falletti), Favilli. All: Andreazzoli

Arbitro: Maggioni di Lecco

Spettatori: 2591 di cui 58 da Terni