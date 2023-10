Città di Castello, terza sconfitta in cinque gare. La Narnese espugna il “Bernicchi“ senza difficoltà

CITTÀ DI CASTELLO

CITTÀ DI CASTELLO: Stefanelli 7, Dell’Orso 6,5 (13’ st Pupo Posada 6), Lavano 6 (13’ st Caruso 6), Croce 5, De Vitis 5,5, Carnicelli 6 (41’ st Zanchi s.v.), Mattei 6 (13’ st Vassallo 6), Capezzuto 5,5, Giannò 5,5 (41’ st Giabbecucci s.v.), Valori 6, Rinaldi 5,5. All. Armillei 6

NARNESE: Rossi 6, Pinsaglia 6 (19’ st Grifoni 6), Perugini 7 (15’ st Andreucci 6, 48’ st Blasi s.v.), Silveri 7, Ponti 6,5, Aldair 6, Defendi 6, Petrini 6, Rocchi 7 (39’ st Di Dato s.v.), Principi 7 (26’ st Mora 6), Perotti 6. All. Sabatini 7

Arbitro: Artini di Firenze 6

Marcatori: 18’ pt (rig) e 35’ pt Rocchi, 47’ pt Valori (rig)

Note: espulsi 16’ st Croce, 38’ st Sabatini

CITTÀ DI CASTELLO - Terza sconfitta in 5 gare per il Città di Castello a opera di una Narnese che espugna il “Bernicchi“ facendosi preferire nel primo tempo e gestendo una ripresa che ha visto gli avversari in 10 uomini dopo un quarto d’ora. Il risultato si sblocca al 18’: doppio dribbling di Principi che è atterrato in area da Capezzuto, è rigore e trasforma Rocchi. I padroni di casa non riescono a produrre una reazione adeguata e gli ospiti prima sfiorano il raddoppio in contropiede al 33’ (miracoloso Stefanelli su Perotti) quindi raddoppiano 2’ dopo con Rocchi. Narnese ancora vicina alla rete al 45’, poi al 47’ del primo tempo i tifernati accorciano con Valori, che finalizza il penalty accordato per un’irregolarità ai suoi danni di Aldair. In avvio di ripresa biancorossi pericolosi con una punizione di Rinaldi sulla quale Rossi è reattivo, ma al 6’ è ancora uno strepitoso Stefanelli a opporsi ad un rasoterra di Principi. Al 16’ Croce viene espulso per una spinta a Silveri a gioco fermo e i locali non riescono più a farsi pericolosi. Al 38’ l’allenatore ospite Sabatini è allontanato per proteste.

Paolo Cocchieri