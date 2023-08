Chiamata per Sulejmani Il giovane attaccante sfiderà l’Italia Under 19

Soddisfazione in casa Perugia. Nuova chiamata per il giovane attaccante biancorosso: l’attaccante biancorosso Flavio Sulejmani, classe 2006, è stato convocato dal ct dell’Albania Under 19 Ervin Bulku per la gara amichevole contro l’Italia U19 di Bernardo Corradi, in programma domani alle 17,30 al Centro Tecnico Federale di Coverciano (diretta su figc.it). Il giocatore, che al momento è aggregato alla prima squadra e nelle due amichevoli disputate a Pieve Santo Stefano ha realizzato 3 gol, ha già raggiunto il ritiro della nazionale.