Castori, niente panchina lunedì "Una serataccia, ko immeritato"

Danno e beffa. Amareggiato per la sconfitta nella gara che avrebbe dovuto valere la svolta e appiedato dal giudice sportivo per il prossimo appuntamento, lunedì al Curi, contro il Modena.

Il tecnico del Perugia Fabrizio Castori è squalificato e non sarà in panchina: ha rimediato il cartellino giallo nelle concitate fasi finali del match e, diffidato, sarà costretto a saltare il prossimo match. In panchina ci sarà il vice Bocchini. Contro la Reggina sono stati ammoniti anche Casasola, Struna, Santoro e Di Serio. Stop di un turno anche per Hernani della Reggina. A proposito di Hernani, il tecnico biancorosso non ha digerito la sconfitta, così come non ha gradito la direzione arbitrale. "La sconfitta è immeritata, non sta né in cielo nè in terra – ha commentato a caldo Castori – . Abbiamo giocato un grande primo tempo per qualità e intensità, poi gli episodi ci hanno girato contro. Compreso l’arbitraggio: la punizione che ha portato al gol Hernani è stato un gentile regalo di Camplone. Ma voglio sorvolare sulla direzione di gara. È stata una serataccia. I due gol subiti in quel modo sono stati un duro colpo, ma dobbiamo guardare avanti e pensare alla prossima partita".

Ma al centro dell’attenzione c’è la sostituzione di Gori che ha spiazzato un po’ tutti.

"Era andato in confusione, non era più tranquillo. Stava sbagliando e ho cambiato, come avrei fatto per un centrocampista o un difensore. Ho il dovere di valutare ogni situazione. Si poteva esporre a situazioni peggiori".

E sulla Reggina, Castori ha dichiarato: "Si è trovata una partita che nemmeno sperava di pareggiare, poi l’ha vinta soprattutto per colpa nostra".

Adesso c’è da voltare immediatamente pagina e pensare al prossimo decisivo appuntamento con il Modena: "Sono tutte partite vitali, ci restano sette finali". Sarà importante non commettere gli stessi errori fatti nelle ultime due sfide del Curi.

Con Frosinone e Reggina, il Perugia è passato avanti e si è fatto rimontare due volte, sorpassare una. Dati che fanno riflettere.