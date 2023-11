Cannoniere delle Fere con tre gol: "Col Palermo meritavamo di più"

Tiago Casasola ha colpito ancora! Dopo la rete segnata a La Spezia prima della sosta del campionato, il difensore "goleador" delle fere si è ripetuto col Palermo realizzando il gol del meritato pareggio rossoverde, terzo centro dall’inizio di stagione con quello della gara casalinga col Sudtirol. Tre reti per altrettanti pareggi che sono valse all’argentino – nove gol lo scorso anno nel Perugia – la corona di capocannoniere attuale della Ternana. "E’ certamente una bella soddisfazione – ha detto Casasola nel dopogara coi siciliani – ma in questo momento non contano le gratificazioni personali perché l’importante è segnare gol per la squadra in quanto abbiamo bisogno di far punti. Contro il Palermo avremmo meritato più di quanto ottenuto perché abbiamo avuto due-tre occasioni nitide, ma la prestazione è stata buona e il punto conquistato è certamente importante nel nostro percorso verso la salvezza. Indipendentemente dall’attuale posizione in classifica – ha continuato il difensore – questa è una stagione difficile perché il campionato di B è davvero tosto, ma noi crediamo fermamente nella salvezza. E’ un’impresa dura, non c’è dubbio, ma non impossibile". Casasola e la squadra hanno mostrato segnali di crescita anche dal punto di vista della condizione fisica, conseguenza del lavoro certosino svolto dal professor Donatello Matarangolo, responsabile della preparazione atletica. "Si, pure a livello personale sono in crescita sotto questo profilo – ha detto Casasola – e sto recuperando i ritardi dovuti al fatto che non ho potuto svolgere per intero la preparazione estiva. Confermo che stiamo lavorando molto e bene, per cui sono convinto che i risultati non tarderanno ad arrivare. Il lavoro, alla fine, ripaga sempre. Ora dobbiamo concentrarci sulla trasferta a Cosenza di sabato, con l’obiettivo di migliorare ancora". La squadra ha ripreso ad allenarsi ieri mattina al "Taddei" dove tornerà a lavorare nel pomeriggio (ore 14.30) a porte aperte. Il difensore Niccolò Corrado salterà per squalifica la gara col Cosenza e per lo stesso motivo nei calabresi non ci sarà il difensore Michael Venturi.