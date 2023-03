Cannara, stangati Barbini e Caporali

Nel dettaglio le squalifiche fra i dilettanti dopo le gare del fine settimana. Sanzioni pesanti in Eccellenza. Squalifica fino al 20 agosto 2023 per il dirigente del Cannara Fabio Barbini "perché, al termine della gara, unitamente ad altri tesserati, accerchiava un assistente dell’arbitro e lo insultava e minacciava ripetutamente". Squalifica di 6 giornate per il tecnico del Cannara Carlo Alberto Caporali "perché, al termine della gara, unitamente ad altri tesserati, accerchiava un assistente dell’arbitro e lo insultava e minacciava ripetutamente". Per quanto riguarda invece i calciatori, 10 giornate di stop per l’attaccante del Cannara Cardoso Ilunga "perché protestava vibratamente nei confronti dell’arbitro e lo spintonava da dietro, in maniera gravemente irriguardosa, senza particolare forza, sbilanciandolo in avanti senza fargli perdere l’equilibrio". Squalifica di 8 giornate, invece, per il centrocampista della Pontevecchio Mattia Cecchini "perché, al 27’ del secondo tempo, dopo la concessione di un calcio di rigore, correva verso l’arbitro e dopo avergli dato, in maniera gravemente irriguardosa, una leggera spinta (che non gli provocava dolore) proferiva al suo indirizzo frase ingiuriosa".