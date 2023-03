Bertini: "L’imperativo è arrivare in ottima forma contro il Novara"

La Bartoccini-Fortinfissi Perugia si lascia alle spalle il PalaBarton dove nelle ultime due gare ha ottenuto 4 fondamentali punti per la classifica e torna in trasferta in direzione di Novara. La formazione allenata da coach Lavarini è sicuramente una delle più forti d’Europa e lo sta dimostrando anche con la solida vittoria ottenuta nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League giocata martedì scorso contro le tedesche dello Stoccarda per 3-1.

Sicuramente la formazione umbra si sta avvicinando con un nuovo entusiasmo che potrebbe dare quel qualcosa in più alle ragazze allenate da coach Bertini ed i più ottimisti possono sperare di prendere alla sprovvista una Igor Gorgonzola focalizzata sul ritorno di Champions contro Stoccarda pianificato per martedì prossimo, ma la verità dei fatti è che la panchina della formazione piemontese è ben fornita e quindi perfettamente in grado di fare turnover senza cali nella qualità ma soprattutto vede l’ombra di Chieri (a pari punti in classifica a quota 42) farsi sempre più minacciosa ed insidiare l’ultimo posto (ovvero il quarto) che darebbe i quarti di playoff con il vantaggio del fattore campo.

Sarà dunque ancora una volta una grande sfida dove per poter avere la meglio si potrà contare solo sulle proprie risorse piuttosto che in qualche regalia avversaria come ha ben precisato coach Bertini nelle sue dichiarazioni. "Stiamo un pochino gestendo i vari problemi che abbiamo dice Matteo Bertin – , soprattutto martedì mercoledì ci siamo concentrati su quello, già da ieri però abbiamo alzato il ritmo ed è andata un pochino meglio, chiaramente c’è un rinnovato entusiasmo vista la bella prestazione di sabato quindi diciamo che stiamo provando ad arrivare al meglio per la partita di domenica contro Novara che è un altro passo importante verso l’obiettivo".