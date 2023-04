Benevento rivoluzione Tocca a Agostinelli

Caserta, poi Cannavaro, poi Stellone adesso Agostinelli. Il Benevento cambia ancora. Roberto Stellone ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta con la Spal. Il tecnico romano lo ha comunicato alla squadra e alla società al termine del match: "Chiedo scusa al presidente, ai tifosi, ma io e il mio staff non siamo riusciti a migliorare la squadra e per questo ho deciso di dimettermi. I ragazzi mi hanno seguito e mi hanno dato tanto, ma quando i risultati non vengono, è giusto farsi da parte". Adesso tocca ad Andrea Agostinelli: l’ultima avventura italiana risale alla B 20122013, nella parte finale della stagione alla guida del Varese. Ultima esperienza a Malta, sulla panchina del Gudja United conclusa anzitempo per accettare la Strega.