Benevento, al ds Carli il futuro delle Streghe

Il Benevento, prossimo avversario del Perugia, guarda già avanti. La società ha infatti annunciato di "aver conferito l’incarico di direttore tecnico del club a Marcello Carli. L’accordo di collaborazione avrà la durata di anni tre". Carli ha legato il suo nome soprattutto all’Empoli, sei anni da ds con una promozione in A e diverse salvezze all’insegna del bel calcio, anche grazie a scelte oculate in panchina (Sarri su tutti).

Ma intanto c’è una gara da giocare. Il tecnico Agostinelli dovrà rinunciare a Letizia, squalificato, e all’ex Acampora che non recupera per la gara di domani al Curi. Nel caso in cui l’allenatore dovesse confermare il 3-5-2 potrebbe toccare a El Kaouakibi mettersi a presidio della fascia destra. Agostinelli potrà contare, invece, sul rientro di Schiattarella che ha scontato il turno di squalifica, e quello di Carfora che è stato escluso dalla lista dei convocati dell’Italia Under 17 per prender parte agli Europei di categoria.