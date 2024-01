Bella scoperta. Andrea Bozzolan. Voto 6,5

Una bella sorpresa. Si è alternato sulla fascia con il collega Damiano Cancellieri, ma quando ha avuto la chance di scendere in campo lo ha fatto mostrando di essere un terzino sinistro completo. Protagonista di una bella pagella è Andrea Bozzolan, 19 anni, arrivato in prestito dal Milan. Bozzolan è arrivato in biancorosso fresco di vittoria dell’Europeo Under 19, era alla sua prima esperienza con i grandi, in un campionato non facile come è la Lega Pro, ma non ha accusato il colpo, mostrando qualità importanti sia in fase offensiva che difensiva. Tonico quando affronta la metà campo avversaria, sia nelle chiusure difensive. Terzino sinistro di sicuro avvenire, nel ritorno dovrà dimostrare quanto di buono fatto nella prima parte.