Bartoccini, una partenza all’orizzonte dopo i numerosi ingaggi ufficializzati Anastasia Guerra sarebbe pronta per una esperienza all’estero

PERUGIA – Si stanno definendo gli organici della pallavolo di serie A2 femminile e non vuole essere da meno la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Diversi i colpi messi a segno dalla dirigenza delle magliette nere che sembra perseguire la politica di accorciare i tempi rispetto al passato per completare in fretta l’organico da mettere a disposizione allo staff tecnico per la prossima stagione. È questo il momento caldo delle compravendite, quello in cui c’è maggior possibilità di scelta. Il futuro vuole essere di rilancio per le aspettative del club più alto in grado del territorio regionale e i passi operati confermano che il mercato ha imboccato la via giusta. Affidata la squadra al neoallenatore perugino Andrea Giovi, potrebbe essere Guido Marangi il suo viceallenatore, nello staff tecnico ci sarebbe spazio per il preparatore atletico Gianluca Carboni. Quanto al parco atlete già ingaggiate ufficialmente la registra Maria Irene Ricci da Macerata (A1), la libero Imma Sirressi da Vallefoglia (A1), la schiacciatrice Dayana Kosareva da Firenze (A1), la centrale Asia Cogliandro da Sant’Elia Fiumerapido (A2), unica conferma al momento è quella della centrale Benedetta Bartolini che è reduce da un infortunio. Parecchi ed inevitabili i movimenti sul fronte delle partenze con la veterana schiacciatrice ed ex capitana Anastasia Guerra (foto) che sarebbe pronta per una esperienza all’estero, sulle sue orme è arrivato niente meno che il club turco del Gunes Sigorta Spor Kulubu Istanbul, ossia la squadra campione vincitrice pochi giorni fa della champions league.

Alberto Aglietti