Bartoccini, tra le schiacciatrici arriva la giovane promessa Giulia Viscioni

PERUGIA – Il mese di giugno comincia con una nuova notizia di mercato per la Bartoccini Fortinfissi Perugia che ha ingaggiato un giovane talento per la prossima serie A2 femminile. Il club delle magliette nere ha ufficializzato l’accordo con la schiacciatrice Giulia Viscioni proveniente dal Club Italia (A2) che ha detto: "Sin da subito tra le offerte ricevute Perugia è stata quella che mi ha colpita maggiormente, la sua storia, il progetto ambizioso di risalire in A1 e soprattutto il forte interesse da parte della dirigenza e dell’allenatore nei miei confronti, hanno fatto in modo che fosse la mia scelta definitiva. Le ambizioni sono alte e questo è sicuramente uno stimolo in più per me, come certamente lo sarà anche per le mie future compagne, dovremo dare sempre il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati, personalmente m’impegnerò ogni giorno per migliorare tecnicamente, vorrei acquisire ancor più fiducia con il campo e crescere sotto tutti i punti di vista, sono sicura che la squadra mi permetterà di riuscirci". Classe 2004 abruzzese di Sant’Omero ha lasciato la sua terra nel 2020 per trasferirsi a Casal de’ Pazzi (B1), prima di passare al Club Italia (A2). Le soddisfazioni in azzurro non sono mancate, ricoprendo un ruolo diverso (miglior opposto nel mondiale under 18 femminile del 2021), conquistando poi nel 2022 due ori, uno al campionato europeo under 19 femminile, mentre l’altro è arrivato dal festival olimpico della gioventù europea.

A.A.