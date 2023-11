Bartoccini indomabile, decima vittoria consecutiva

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA

0

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA

3

(23-25, 17-25, 20-25)

BRESCIA: Torcolacci 11, Pamio 9, Fiorio 8, Babatunde 7, Malik 4, Scacchetti 1, Pericati (L1), Ratti 1, Brandi, Pinarello. N.E. – Pinetti, Bulovic, Tagliani (L2). All. Alessandro Beltrami.

PERUGIA: Traballi 16, Kosareva 13, Montano 9, Cogliandro 7, Bartolini 6, Ricci 1, Sirressi (L1), Messaggi, Atamah, Braida. N.E. – Turini, Viscioni, Lillacci (L2). All. Andrea Giovi.

Arbitri: Antonino Di Lorenzo (PA) e Denise Galletti (CT).

MILLENIUM (b.s. 10, v. 3, muri 4, errori 13). BARTOCCINI (b.s. 9, v. 4, muri 6, errori 10).

BRESCIA - Non si ferma la Bartoccini Gioiellerie Perugia che raccoglie in trasferta la decima affermazione consecutiva. Le imbattute magliette nere badano al sodo e stroncano la Brescia che deve solo leccarsi le ferite. Al fischio d’inizio si avanza a elastico con tentativi di fuga da un lato e dall’altro (11-11), a braccetto sino al 23-23, qui decisivo è un ace di Kosareva che sancisce l’1 a 0. Alla ripresa le padrone di casa provano lo strappo (4-1). Viene registrato il muro ospite che comincia a funzionare e consente di mettere la freccia (11-13). Ad aumentare il divario è Cogliandro che va segno ripetutamente (15-21). Il punto del raddoppio arriva su regalo altrui. Nella terza frazione le perugine provano ad accorciare i tempi scavando subito un solco (6-11). Pamio non si arrende e riporta in scia ma qualche sbavatura ristabilisce il gap (12-17). Il margine resiste malgrado i tentativi di eroderlo (20-23). A chiudere è Ricci dalla battuta.

A.A.