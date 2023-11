Avversario. L’argentino Schiavi avverte il Grifo a parole. Panico, invece, a suon di gol: "Campo difficile»

Non ci sarà contro il Perugia, perché infortunato, ma il centrocampista argentino della Carrarese, Nicolas Schiavi, suona la carica in vista del match di sabato al ‘Curi’ che vedrà opposte terza e quarta della classifica. "Andiamo a Perugia contro una big appena superata in classifica – ha detto Schiavi – è un campo difficile ma anche loro dovranno preoccuparsi di noi. Nelle sfide di cartello facciamo sempre la nostra figura. In generale sappiamo approcciare bene le difficoltà che una partita di categoria pone. Andremo in Umbria per fare una partita di personalità, senza patemi o calcoli". Un occhio di riguardo, invece, il Perugia lo dovrà avere nei confronti di un Giuseppe Panico in stato di grazia che sarà in campo. È sua la firma su tutte e tre le ultime vittorie azzurre. Tre gol pesantissimi che hanno messo il centravanti napoletano al "centro del villaggio". È lui adesso il leader dell’attacco apuano. Se il primo gol con il Pescara lo aveva segnato con un tiro a giro, gli ultimi due sono arrivati con perentori colpi di testa in area. Quello di Alessandria anticipando il difensore, quello di domenica svettando in un’area di rigore affollatissima.