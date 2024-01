Avversario, la Lucchese. Gorgone spera nel recupero di Tiritiello

La Lucchese prepara la partita di domenica al Curi. Il tecnico rossonero, l’ex Gorgone, "piange" per le sicure assenze di due pedine importanti come Benassai e Gucher e quella probabile di Tiritiello. La speranza di Gorgone, infatti, è che il malanno che ha colpito Tiritiello, sia stato smaltito durante la sosta, in modo da avere due difensori centrali di ruolo (l’altro è Merletti, perché Sabbione è ancora out). In caso contrario è ovvio che, dando una occhiata all’organico, il tecnico rossonero dovrebbe far giocare Quirini al centro della difesa con Merletti, e con Alagna e Visconti sui lati bassi.