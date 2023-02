Perugia, arriva un ko in trasferta, passa l’Ascoli 1-0

ASCOLI PERUGIA 24^ GIORNATA DI SERIE B DEL 11 FEBBRAIO 2023

Ascoli, 11 febbraio 2023 – Brusco stop per il Perugia, che perde in trasferta a Ascoli. I bianconeri passano nel secondo tempo con un gol di Collocolo. Niente da fare dunque per il Grifone, che interrompe un periodo positivo con questa sconfitta in trasferta.

I bianconeri partono all'attacco, ma è un fuoco di paglia visto che i biancorossi prendono subito le misure. In mezzo a tanti errori da parte di entrambe le squadre, al 27' gli umbri reclamano un rigore per un tocco sospetto in area su Angella.

L' Ascoli si innervosisce per alcune decisioni dell'arbitro che ammonisce Bellusci e Collocolo per proteste e Caligara per un fallo che scatena la reazioni dei padroni di casa. Nella ripresa la prima occasione è per Lisi che al 52' costringe Leali al corner con un tiro di interno destro.

La scossa per l' Ascoli arriva con l'ingresso di Marsura che al 60' serve la palla buona a Collocolo che segna il suo quarto gol stagionale complice anche una deviazione che spiazza Gori. Si gioca sempre di meno tra falli e interruzioni.

Il Perugia si rivede all'85' quando Capezzi sfiora il gol con un tiro di prima che finisce di poco lato dopo l'assist di Casasola.

Il tabellino

Ascoli-Perugia 1-0

ASCOLI: 1 Leali, 8 Caligara (28′ st 32 Giovane), 11 Forte, 15 Gondo (28′ st 90 Pedro Mendes), 17 Adjapong, 18 Collocolo, 23 Falzerano (14′ st 14 Marsura), 33 Botteghin, 54 Falasco (35′ st 21 Giordano), 55 Bellusci, 77 Buchel (28′ st 27 Eramo). A disp:13 Guarna (GK), 5 Quaranta, 7 Lungoyi, 10 Ciciretti, 20 Donati, 28 Proia 44 Tavcar. All.: Roberto Breda

PERUGIA: 1 Gori, 4 Iannoni (26′ st 82 Capezzi), 5 Angella, 10 Matos (1′ st 11 Olivieri), 15 Dell’Orco, 16 Bartolomei, 18 Di Carmine (26′ st 14 Ekong), 23 Lisi (39′ st 3 Cancellieri), 24 Casasola, 28 Kouan (16′ st 13 Luperini), 97 Sgarbi. A disp: 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 2 Rosi, 6 Vulikic, 7 Vulic, 17 Paz, 20 Di Serio. All.: Fabrizio Castori

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido.

Marcatori: 15′ st Collocolo

Note: giornata soleggiata ma con leggero vento gelido. Presenti 6814 spettatori (quota abbonati 3970) di cui 670 ospiti. Ammoniti Caligara, Bellusci, Collocolo, Angella