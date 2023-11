Angelana ’martello’ in trasferta. Città di Castello, ancora un ko

CITTÀ DI CASTELLO

1

ANGELANA

2

CITTÀ DI CASTELLO: Stefanelli 6, Lavano 5,5 (33’ s.t. Carnicelli 6), Caruso 6, Croce 5,5, Zanchi 6, Capezzuto 5,5, Pupo Posada 6, Paladino 5,5 (33’ s.t. Vassallo 6), Giannò 7, Peluso 5, Mattei 6 (15’ s.t. Conti 6). All. Armillei 6

ANGELANA: Battistelli 6, Vercillo 6, Sallaku 6, Gabrielli 6,5, Bocci 6, Bartolini 6 (15’ s.t. Confessore 6,5), Vitaloni 6 (28’ s.t. Sirci 6), Ravanelli 6, Colombi 6,5, Ventanni 7 (46’ s.t. Sforna s.v.), Luparini 6,5. All. Cotroneo 7

Arbitro: Ciorba 5,5

Marcatori: 4’ p.t. Luparini, 18’ p.t. Colombi, 28’ p.t. Giannò.

Note: al 23’ s.t. allontanato dalla panchina Valori

CITTÀ DI CASTELLO - Nonostante una difesa da inventare per le assenze di Subbicini, Melillo e Bolletta, l’Angelana coglie la sesta vittoria in trasferta in altrettante gare disputate: quarta sconfitta interna invece per un Città di Castello ormai a distanze abissali dalle zone alte della classifica. Già al 4’ gli ospiti si portano in passaggio con un ficcante contropiede finalizzato da Luparini. La reazione dei padroni di casa è inconsistente: al 13’ Giannò insacca, ma l’attaccante era in fuorigioco ed il gol viene annullato. Passano altri 5’ e l’Angelana raddoppia; angolo di Ventanni (ottimo il suo rientro dopo la lunga squalifica) e Colombi di testa insacca. La prima occasione degli altotiberini arriva al 22’ con Pupo Posada, che si libera al tiro ma conclude a lato. Al 28’ il Città di Castello accorcia le distanze: punizione di Croce, Zanchi non ci arriva, tocco da sotto misura di Giannò che riapre i giochi. Al 1’ della ripresa Giannò conclude in diagonale, il pallone è respinto dalla traversa, ci prova Pipo Posada ma Battistelli è reattivo.

I tifernati provano a spingere in avanti, ma non vanno oltre un colpo di testa a lato di Pupo Posada. Al 23’ l’assistente segnala un offside, Valori (che stava effettuando il riscaldamento) protesta e l’arbitro gli mostra il cartellino rosso. Con il passare dei minuti la spinta offensiva dei locali si attenua ed i tifernati casa rischiano al 40’ (Stefanelli deve uscire di testa fuori area per anticipare un avversario) ed al 41’ (Confessore calcia sull’esterno della rete).

Paolo Cocchieri