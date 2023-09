Alta tensione in casa rossoverde. Rigore choc e crocevia ad Ascoli

In casa rossoverde e tra i tifosi delle Fere brucia ancora la delusione per la vittoria sfumata a pochi secondi dalla fine del confronto col Sudtirol, e tengono ancora banco soprattutto le discussioni sull’episodio del calcio di rigore concesso dall’arbitro Tremolada grazie al quale gli altoatesini hanno agguantato il pareggio al “Liberati“. Le immagini dell’intervento “incriminato“ di Pyyhtia su Cisco hanno fatto il giro dei social e la convinzione che a mano a mano è maturata tra gli osservatori è che il giovane finlandese delle Fere abbia agito correttamente nella scivolata sull’avversario.

Cristiano Lucarelli, letteralmente imbufalito a fine gara, ha parlato di ingenuità dei suoi in occasione dell’azione che ha condotto all’episodio del penalty, ma resta comunque la percezione che la Ternana abbia perso punti assai preziosi a causa di un passaggio della gara che continua a creare molti dubbi e interrogativi. Il tempo delle recriminazioni, però, è già scaduto perché le Fere torneranno in campo già da domani nella delicata trasferta ad Ascoli (ore 20.30) in programma nel secondo turno infrasettimanale del campionato.

"Siamo molto dispiaciuti perché contro il Sudtirol avremmo meritato miglior sorte – ha dichiarato Tiago Casasola, autore del gol del momentaneo vantaggio contro i bolzanini e primo personale in casacca rossoverde – ma non siamo assolutamente mancati sotto il profilo della prestazione e questo, prima o poi, ci consentirà di raccogliere i meritati frutti. Adesso non dobbiamo soffermarci su quello che avrebbe potuto essere e non è stato, ma concentrarci sul nostro prossimo impegno in campionato. In tal senso, il fatto di poter giocare da subito una partita molto importante contro l’Ascoli è certamente una cosa che ci aiuta per reagire immediatamente. Siamo dispiaciuti per aver perso due punti preziosi col Sudtirol – ha ribadito l’argentino – però abbiamo tanta voglia di riscattarci immediatamente e il confronto coi marchigiani ci darà la possibilità di provare a invertire la tendenza quanto ai risultati. La classifica è difficile ma in noi c’è entusiasmo e forza. La squadra ci crede, lavora forte e segue il tecnico Lucarelli che ci aiuta sempre e noi vogliamo dimostrare tutto questo in campo. Penso che manca davvero tanto poco per concretizzare quanto di buono stiamo facendo e per conquistare la nostra prima vittoria".

Ieri mattina la squadra ha ripreso a lavorare al "Taddei", a porte chiuse. Si è trattato di una seduta defaticante alla quale nel pomeriggio, sempre a porte chiuse, seguirà l’allenamento di rifinitura prima della partenza per Ascoli. Nella Ternana, contro i marchigiani, tutti abili e arruolati mentre nella squadra allenata da William Viali domani saranno assenti tre difensori, gli infortunati Aljaz Tavcar e Claud Adjapong oltreché lo squalificato Giuseppe Bellusci. In forse l’ex rossoverde Luka Bogdan anch’egli un marcatore.

Massimo Ciaccolini