Afc Foligno non si ferma. Vittoria e vetta consolidata

BRANCA: Lapazio, Patrignani, Sorbelli, Gatti, Fondacci, Roscini, Fastellini, Giambi, E. Marchi, De Iuliis (Biagiotti), Benedetti. A disp.: Tasso, Matarazzi, Masci, Balbuena, Bettelli, Marchi, Soumahoro, Bellucci. All.: Lisarelli.

ACF FOLIGNO: Lori, Zichella, Benedetti, Sedran, Mattia, Nuti, Settimi (De Sanctis), Bruschi (Kuqi), D’Urso, Khribech (Di Cato), Calderini (Tempesta). A disp.: Rospetti, Tortoioli, Moracci, Brunetti, Piancatelli. All.: Manni.

Arbitro: Fanelli di Perugia (assistenti: Conicella di Città di Castello – Botu di Città di Castello).

Marcatori: 10’ pt Sedran (F), 21’ st Soumahoro (B), 31’ st Calderini (F)

Note: spettatori 350 circa. Recupero: pt 1’, st 6’.

GUBBIO - L’Acf Foligno non fa sconti e batte anche il Branca in trasferta. Un 2-1 che consente alla formazione di Manni di mantenersi solitaria al comando con 3 lunghezze di vantaggio sull’Angelana alla vigilia dello scontro diretto di domenica prossima. Pronti via e l’Acf è già in vantaggio dopo 10 minuti. Da angolo di Khribech, Settimi fa partire una conclusione al volo, Lapazio fa quello che può, ma a due passi dalla porta è pronto Sedran ad insaccare. Nella ripresa, al 21’, il neo-entrato Soumahoro mette dentro un tiro-cross rasoterra di Marchi e ristabilisce la parità. Tutto da rifare per i folignati, con qualche rammarico per le occasioni non concretizzate in precedenza. L’episodio negativo scuote la formazione di Manni che rimette subito la freccia. Alla mezzora Khribech serve un cross verso il secondo palo dove Elio Calderini non perdona e di testa firma il 2-1. Nel finale il Branca si spinge in avanti e chiede un rigore al 91’. Fanelli sorvola e dopo 6 minuti di recupero la festa è tutta dei folignati che adesso aspettano il big match di domenica prossima. Per il Branca continua il momento no.