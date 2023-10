Adamonis out, c’è Furlan tra i pali. Fuori anche Dell’Orco e Cudrig

Francesco Baldini preferisce svelare solo all’ultimo a chi affidare la porta biancorossa, ma alla fine dovrebbe optare per Furlan tra i pali, con Abibi che si accomoderà in panchina. Una chance per l’estremo difensore che in estate era ad un passo dall’addio e che adesso è chiamato a sostituire Adamonis, squalificato per tre giornate. In difesa, alla fine Baldini deve rinunciare a Dell’Orco, non al meglio della condizione. Il centrale non è partito con la squadra. Davanti a Furlan troveranno spazio Mezzoni a destra, Angella e Vulikic al centro del pacchetto arretrato e Cancellieri (favorito su Bozzolan) a completare il pacchetto arretrato. Tra i convocati, in difesa, anche il giovane Souare. A centrocampo, invece, con il Perugia che tornerà al 4-3-3, ci sarà Bartolomei (rimasto a riposo in Coppa Italia) in regia, a supporto del play spazio a Kouan e Santoro che torna in mediana dopo l’esperimento da trequartista. Fuori dai convocati anche Cudrig, che si è fermato per un affaticamento al termine della rifinitura. Il tridente sarà composto, in avvio, da Vazquez al centro del pacchetto avanzato, Lisi sul versante sinistro e Matos che partirà dalla destra.