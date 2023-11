"A Falletti e altri chiedo molto di più"

TERNI Per il suo primo allenamento Roberto Breda ha preferito il terreno in sintetico dell’antistadio rispetto a quello in erba naturale del ’San Paolo’ di Narni Scalo. Oggi è in programma una doppia seduta sempre al ’Taddei’, a porte chiuse. Nel progetto tattico di Breda avrà grande peso specifico la posizione di Cesar Falletti (nella foto), che nella sua precedente gestione espresse un grande rendimento. "Lo ricordo trequartista – spiega il mister– anche se a volte giocò mezz’ala. Lo richiesi anche negli anni successivi, ma era approdato in A e non me l’hanno mai preso. Cercheremo di utilizzarlo al meglio. Ci sarà bisogno di tutti, in particolare di lui che in B ha fatto la differenza. Vedo che ha la gamba giusta. Ma deve fare di più, come altri ragazzi che hanno ampi margini di miglioramento".