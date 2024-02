"Sono una dottoressa della Asl": ma è falso. Pensionata ‘007’ fa arrestare una truffatrice

Orvieto (Terni), 27 febbraio 2024 - La signora Anna brava quanto una 007, anche se non possiede la licenza di uccidere. La signora, infatti, pensionata 80enne di Fabro, con la sua prontezza d’animo e con la sua dinamica intelligenza, senza saperlo, ha permesso di arrestare una 35enne ricercata dalle Forze dell’ordine per numerosi reati contro il patrimonio con a carico ordini di carcerazione per un minimo di 25 anni di carcere.

I fatti: tutto ha inizio qualche giorno fa, quando alla porta della signora Anna suona una donna che, spacciandosi per una dottoressa della Asl cerca con ogni scusa di entrare in casa per farle firmare dei documenti riguardanti agevolazioni assistenziali. Il suo comportamento, le risposte vaghe, facevano scattare nella signora Anna qualche dubbio, tanto da chiamare il figlio, che immediatamente allertava una pattuglia della Stradale di Orvieto. Grazie alle precise indicazioni, gli agenti riuscivano a rintracciare la fantomatica dottoressa e i suoi complici che si erano ormai da qualche minuto allontanati.

Nonostante le false generalità declinate ai centauri orvietani, i poliziotti riuscivano a risalire alla vera identità della presunta dottoressa e successivamente alle pene da espiare. Morale dell'accaduto: sono proprio i comportamenti come quello della signora Anna che costituiscono i migliori consigli per la prevenzione dei reati, specie nei confronti delle persone anziane. Alla signora Anna è stato donato un mazzo di fiori e un portachiavi della Polizia di Stato.