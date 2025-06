Simba porta gioia in corsia: a Perugia, Pet Terapy in oncoematologia pediatrica

Perugia, 27 giugno 2025 - Oggi, nei corridoi dell’Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Perugia, è successo qualcosa di potente, di vero, di profondamente umano. Un grande cane, Simba, dal cuore immenso ha varcato la soglia del reparto.

Non portava medicine, ma qualcosa di altrettanto prezioso: presenza, calore, fiducia. Occhi negli occhi con i bambini, zampe che accarezzano l’anima, sorrisi che nascono spontanei anche nei momenti più difficili: è ufficialmente iniziata la Pet Therapy per i piccoli pazienti. A darne notizia l'azienda ospedaliera e l'europarlamentare Marco Squarta.

"Un progetto - racconta - che ho sognato, difeso, rincorso con forza e con amore quando ero in Regione. Perché ho sempre creduto che la cura non sia fatta solo di farmaci, ma anche di sguardi, carezze, emozioni. E un animale può fare quello che spesso le parole non riescono a fare: entrare in punta di piedi e sciogliere la paura. Ci sono voluti anni di battaglie. Ma oggi quelle porte si sono aperte davvero, e dentro è entrata la speranza con la coda che scodinzola. Non è solo un traguardo -dice -. È un nuovo inizio. Per i bambini, per le loro famiglie, per chi ogni giorno combatte nel silenzio di una stanza d’ospedale. Grazie a chi ci ha creduto, grazie a chi ci ha lavorato, grazie a chi ha amato questo progetto anche quando sembrava impossibile".

Il progetto sostenuto anche dalla Fondazione Daniele Chianelli e dalla Fondazione Perugia è condotto da Qua lo zoccolo, Pet Terapy e interventi assistiti con gli animali di Silvia Balducci. "Con questo intervento - commentano dal Chianelli - abbiamo portato gioia e serenità ai piccoli ricoverati e alle loro famiglie. E non finisce qua...".